"Попали в фашистов": россияне радуются, что попали ракетой возле консульства Германии в Киеве

10 октября 2022 , 18:32
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"Последний капиталист"

В ходе российской атаки бойцы Путина повредили 11 важных инфраструктурных объектов. От рук захватчиков пострадал и визовый отдел консульства Германии, чему россияне очень радуются.

Граждане страны-агрессора не скрывают своего удовольствия от повреждения дипломатического ведомства. Об этом пишут и пропагандистские СМИ.

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Реакция на обстрелы визового центра консульства Германии

Один из кремлевских телеграмм-каналов распространил фото последствий прилета российских ракет возле консульства Германии. Под постом оставили абсурдную подпись: "Вот класс: били по нацистам, а попали еще и по фашистам".


Реакция россиян на повреждение здания консульства Германии / Скриншот "Последнего капиталиста"

Украинцы начали массово обозначать в твиттере канцлера Олафа Шольца, главу МИД Анналену Бербок, федерального министра юстиции Марка Бушмана, депутатов немецкого Бундестага, представителя правительства и других чиновников.

Надеемся, что после таких нападений со стороны россиян немцы наконец-то поймут, почему с российскими террористами нельзя договариваться о каком-то "мире",
– отметил "Последний капиталист".

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Что известно об обстреле консульства Германии в Киеве

  • Дипломатическое здание пострадало во время мощной атаки российских захватчиков. Об этом писали и иностранные СМИ со ссылкой на германское правительство.
  • Спикер МИД Германии подтвердил повреждение визового офиса. Однако, по его словам, здание не работало уже несколько месяцев, потому сотрудников на месте не было.
  • Впрочем, посол Германии Анка Фельдгузен рассказала, что скрывалась от ракет в одном из укрытий столицы вместе с другими киевлянами. Также чиновник отметила, что Россия обстреляла и детские площадки.

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Автор: Юлія Лобурак