Россия совершила атаку на Киевскую область: вспыхнул пожар

Российские военные в очередной раз нанесли удары по Киевской области. В результате атаки начался масштабный пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Каковы последствия российской атаки?

Спасатели ликвидировали пожар площадью 4 000 квадратных метров, возникший в результате атаки российских оккупантов на один из объектов инфраструктуры.

Спасатели ликвидировали масштабный пожар / Фото ГСЧС

Во время тушения пожара спасатели работали в чрезвычайно сложных условиях – при очень высоких температурах и под постоянной угрозой повторных обстрелов,

– отметили в ГСЧС.

К ликвидации последствий российской атаки были привлечены спасатели из Киевской области и столицы, а также пожарные подразделения, три пожарных поезда и службы аэропорта "Борисполь".

Когда еще враг совершил атаку на Киевскую область?

В ночь на 6 июля Киевская область, как и сам Киев, оказалась под прицелом российской армии. Враг нанес массированный удар, который привел к разрушениям в нескольких районах.

Самая сложная ситуация сложилась в Бучанском районе, а именно в городе Вишневое. Там на территории складских помещений вспыхнул пожар. Существовал риск повторной детонации взрывоопасных предметов. Поэтому в городе началась временная эвакуация. Всего было эвакуировано более 600 человек.

Вечером в четверг, 11 июня, российские войска провели атаку беспилотниками на Киевскую область. Под вражеским ударом оказался, в частности, Бориспольский район.

В сети появилось видео, на котором виден высокий столб густого дыма, поднимающийся в небо после российской атаки. В ГСЧС подтвердили, что речь идет именно об ударе БПЛА.