Атака России на Днепр: в ВзК "Восток" назвали количество уничтоженных ракет и "Шахедов"

Россия поздно вечером провела комбинированную атаку на Днепр. Оккупанты запустили в сторону города дроны-камикадзе, авиационные ракеты и баллистические ракеты.

Воздушное командование "Восток" сообщило, что во время атаки России на Днепр 25 февраля, наша ПВО сбила 3 крылатые ракеты врага. Также украинские воины уничтожили 5 БПЛА противника.

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Что известно об атаке

В 19:50 в Днепропетровской области объявили тревогу. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистики и дронов-камикадзе. Приблизительно в 21:17 ВС ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении Днепра. В течение нескольких минут ВС ВСУ предупреждали, что в направлении областного центра летят ракеты. Уже в 21:35 воздушные силы предупредили об ударных БПЛА в пригороде Днепра.

В Днепре прогремела серия взрывов во время ракетной атаки. Когда сообщалось о движении "Шахедов" в районе города, местные жители писали в соцсетях, что они снова слышали звуки взрывов. Мониторинговые каналы объяснили громкие звуки работой ПВО.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак позже уточнил результаты работы ПВО за этот вечер.

1 ракету защитники приземлили в Синельниковском районе и еще 2 – в Днепре. В Новомосковском районе уничтожили 2 БПЛА и в Днепровском – 3. Всего приземлили 8 воздушных целей,

– написал он.

Что известно о последствиях

Сергей Лысак в своих соцсетях также рассказал о последствиях вражеской атаки на Днепр. Предварительно известно о 4 пострадавших.

По словам главы Днепропетровской ОВА, в городе получили повреждения дома. Также в результате комбинированной атаки россиян повреждены грузовики и несколько легковушек. Лисак поблагодарил ПВО за работу и отметил, что информация о последствиях уточняется.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что после российских обстрелов есть разрушения в частном секторе. У людей повреждены крыши, фасады и окна.

Местные телеграм-каналы писали, что в нескольких квартирах выбило стекла. Также в соцсетях неофициально сообщалось, что после взрыва в одном из районов Днепра произошел пожар, на место которого оперативно отправились сотрудники ГСЧС и другие службы.