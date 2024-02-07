Во время атаки на Киев Россия ударила по дому владелицы собачьего питомника: какие последствия
Источник:Татьяна Копытова
Россия выпустила немало ракет в сторону Киева. К сожалению, одна из них попала в квартиру конницы и собачницы.
Пользовательница Татьяна Копытова написала в соцсетях, что во время российской массированной атаки 7 февраля пострадало несколько районов ее близких друзей из Киева. Она рассказала трагическую историю своей знакомой, которая является владелицей питомника собак породы мопс и имеет кинологическое образование.
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Ракета попала в дом собачницы
Татьяна Копытова заявила, что российская ракета насквозь прошла через квартиру конницы и собачницы Анастасии Носовой. К сожалению, домашние любимцы погибли. Выжить удалось только 3 собакам: далматину, уипету и мопсу. Жилище в результате атаки государства-террориста было уничтожено.
Помещение выгорело, собаки сгорели. Настя в больнице с черепно-мозговой травмой и многочисленными ранениями,
– написала она.
С ее слов, у Анастасии Носовой гематомы, а также посеченные и поломанные конечности. Кроме того, в грудную клетку собачницы попал осколок. Любительница собак в настоящее время находится в операционной в сверхтяжелом состоянии. Ее отец тоже в больнице, он под кислородом.
Другой киевлянин тоже потерял собаку
- В результате этой же атаки еще один житель Киева потерял домашнего любимца. Соцсетями распространяются щемящие кадры, как мужчина прощается с собакой, которую убили российские захватчики утром 7 февраля.
- Спасатели также достали из-под обломков еще одну собаку. К счастью, этот песик выжил, хоть и очень испугался.