Всем понятно, что стратегический замысел Кремля заключается в агрессии в отношении ряда суверенных стран. Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что в рамках этого замысла Путин проводит определенные тактические действия.

Россия ищет нового противника для войны

Определенная системность в российских провокациях уже есть. Залеты дронов не единичные, а регулярные. Россия использовала беспилотники сначала против Польши, впоследствии авиацию против стран Балтии и десантный корабль против Скандинавских стран.

Враг исследует различные тактики, изучает как лучше действовать тогда, когда примут окончательно решение о переносе боевых действий на другую территорию. Также не надо забывать, что россияне провели учения по пускам подводных и надводных дронов,

– отметил ван Тимочко.

Мы видим системную подготовку начать агрессию против стран, которые в несколько раз меньше, чем Россия. Кремль будет искать именно такого противника и это очень серьезная угроза.

Если раньше европейские аналитики только предполагали развертывание новой войны, то сейчас мы видим, что Путин из-за ряда экономических, военных, социальных причин начал спешить. Он хочет начать войну быстрее, чем после 2030 года,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Уже сейчас европейцы коллективно пытаются противодействовать российской агрессии. Такие усилия должны только масштабироваться, а опыт Украины является неоценимым. Ведь Россия получила боевые навыки, а странам НАТО только придется переносить свои теоретические знания в практическое измерение.

Что известно о российских провокациях в Европе?