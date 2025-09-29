Всем понятно, что стратегический замысел Кремля заключается в агрессии в отношении ряда суверенных стран. Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что в рамках этого замысла Путин проводит определенные тактические действия.
Россия ищет нового противника для войны
Определенная системность в российских провокациях уже есть. Залеты дронов не единичные, а регулярные. Россия использовала беспилотники сначала против Польши, впоследствии авиацию против стран Балтии и десантный корабль против Скандинавских стран.
Враг исследует различные тактики, изучает как лучше действовать тогда, когда примут окончательно решение о переносе боевых действий на другую территорию. Также не надо забывать, что россияне провели учения по пускам подводных и надводных дронов,
– отметил ван Тимочко.
Мы видим системную подготовку начать агрессию против стран, которые в несколько раз меньше, чем Россия. Кремль будет искать именно такого противника и это очень серьезная угроза.
Если раньше европейские аналитики только предполагали развертывание новой войны, то сейчас мы видим, что Путин из-за ряда экономических, военных, социальных причин начал спешить. Он хочет начать войну быстрее, чем после 2030 года,
– подчеркнул Иван Тимочко.
Уже сейчас европейцы коллективно пытаются противодействовать российской агрессии. Такие усилия должны только масштабироваться, а опыт Украины является неоценимым. Ведь Россия получила боевые навыки, а странам НАТО только придется переносить свои теоретические знания в практическое измерение.
Что известно о российских провокациях в Европе?
- Сначала Россия атаковала десятками дронов Польшу. Для отражения воздушной угрозы в воздух поднимали авиацию НАТО, в частности самолеты F-35. Беспилотники, которые представляли угрозу, сбивали.
- Вскоре 3 российских истребителя заметили в Эстонии. Они находились в воздухе 12 минут и направлялись в Таллинн. После этого власти страны обратились в НАТО для проведения консультаций. В Альянсе отметили, что такие действия России ведут к эскалации.
- Кроме этого, неизвестные дроны несколько раз фиксировали в Дании. Они кружили возле военных объектов, аэропортов и ряда критических предприятий. В ответ НАТО обещало усилить оборону своего восточного фланга, в частности разместить еще один фрегат в Балтийском море.