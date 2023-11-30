Россия ночью атаковала и повредила ТЭЦ на Юге: в Укрэнерго объяснили последствия
Источник:Укрэнерго
Российские оккупанты обстреляли теплоэлектроцентраль в южном регионе Украины. В результате объект критической инфраструктуры получил повреждения и разрушения.
В ночь с 29 на 30 ноября ТЭЦ оказалась под атакой российских оккупантов. Захватчики применили артиллерию.
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Что известно о последствиях атаки
В Укрэнерго сообщили, что в результате российской агрессии есть разрушение зданий и оборудования.
Теплоснабжение потребителей не прекращалось, возможности для электроснабжения ограничены. В работу включился блок на одной из тепловых электростанций,
– говорится в сообщении.
В Укрэнерго заявили, что электроэнергии, которую производят наши электростанции, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Помимо этого, погодные условия способствуют производству большего объема электроэнергии солнечными электростанциями.
В настоящее время лимиты потребления не вводились. В Укрэнерго отметили, что графики отключений света не вводились и не прогнозируются.
Какая ситуация с энергетикой в Украине
- Недавно наше правительство заявило, что до конца текущего отопительного сезона стоимость электроэнергии будет оставаться стабильной. Сейчас она составляет 2,64 гривны за киловатт.
- Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал о завершении синхронизации украинской энергосистемы с европейской. Теперь она полностью отвечает техническим требованиям ЕNTSO-E.
- Недавно премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина сможет импортировать из Евросоюза до 1700 МВт электроэнергии. Это позволит покрывать возможный дефицит во время зимы.