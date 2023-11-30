Россия ночью атаковала и повредила ТЭЦ на Юге: в Укрэнерго объяснили последствия

Российские оккупанты обстреляли теплоэлектроцентраль в южном регионе Украины. В результате объект критической инфраструктуры получил повреждения и разрушения.

В ночь с 29 на 30 ноября ТЭЦ оказалась под атакой российских оккупантов. Захватчики применили артиллерию.

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Что известно о последствиях атаки

В Укрэнерго сообщили, что в результате российской агрессии есть разрушение зданий и оборудования.

Теплоснабжение потребителей не прекращалось, возможности для электроснабжения ограничены. В работу включился блок на одной из тепловых электростанций,

– говорится в сообщении.

В Укрэнерго заявили, что электроэнергии, которую производят наши электростанции, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Помимо этого, погодные условия способствуют производству большего объема электроэнергии солнечными электростанциями.

В настоящее время лимиты потребления не вводились. В Укрэнерго отметили, что графики отключений света не вводились и не прогнозируются.

Какая ситуация с энергетикой в Украине