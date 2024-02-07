Вражеский обстрел Харькова: часть ракет была производства КНДР

Россияне 7 февраля в очередной раз нанесли ракетный удар по Харькову. Стало известно, что несколько ракет, выпущенных по городу, были северокорейского производства.

Две из пяти ракет, которые российские войска запустили 7 февраля по Харькову, произвели в Северной Корее. Об этом сообщил руководитель следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

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Россияне ударили по Харькову ракетами КНДР

Харьков 7 февраля был под атакой российских войск. Оккупанты запускали по городу ракеты, часть из которых произведены в КНДР.

Это показали предварительные выводы экспертизы, о чем рассказали в полиции Харьковской области.

Сергей Болвинов отметил, что запущенные россиянами ракеты были баллистическими. По его словам, они упали на территорию промзон.

Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов – это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23),

– написал Сергей Болвинов.

Обломки ракет, которые Россия выпустила по Харькову утром 7 февраля 2024 года / Фото Сергей Болвинов

Атака России по Харькову 7 февраля: что известно