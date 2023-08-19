Россияне не уничтожили авиацию в Староконстантинове: в Воздушных силах рассказали о защите самолетов

Россия наносила ракетные удары по Староконстантинову, чтобы уничтожить наши военные самолеты. Также страна-агрессорка охотилась на украинских пилотов. Однако в Воздушных силах поделились хорошими новостями.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук прокомментировал атаки России на наши военные аэродромы. В эфире телемарафона он рассказал о состоянии украинской авиации после вражеских обстрелов, передает 24 Канал.

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Как Украина защищает авиацию

Олещук отметил наличие развитой инфраструктуры защиты на украинских аэродромах. Поэтому россиянам достаточно сложно подстрелить наши самолеты.

У нас на аэродроме защищенные сооружения, в которых хранятся самолеты. Мы работаем по принципу рассредоточения. После выполнения задания мы не храним самолеты на одном аэродроме,

– объяснил он.

В качестве примера он привел аэродром в Староконстантинове. По его словам, оккупанты нанесли по этому месту три массированных удара. Несмотря на это, аэродром боеготов. Находившиеся на нем самолеты сохранены. Олещук добавил, что они продолжают выполнение задач.

Оккупанты взяли под "прицел" Староконстантинов