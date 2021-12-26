Атака России на Украину может начаться с Азовского моря, – СМИ

Американские СМИ предполагают, что береговая линия Азовского моря имеет наибольшую стратегическую ценность для России. Именно поэтому атака россиян может начаться именно отсюда.

Об этом пишет The Washington Post. Такую информацию издание получило от источников в американской разведке.

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Россия планирует массированное наступление на Украину, – СМИ

В разведке говорят, что Москва планирует многомерное наступление на украинскую территорию. Участие в нем могут принять 175 тысяч военных. Именно береговая линия Азовского моря, пишет СМИ, гораздо важнее для Кремля, чем ослабленный войной восток Украины.

Прежде всего речь идет о сухопутном коридоре в оккупированный Крым и важных портовых городах Мариуполь и Бердянск. Поэтому, как вариант, россияне могут атаковать в Азовском море, а потом уже высадиться на берег.

Украинский флот ограничен на Азове

Украинский флот ограничен в перемещении по Азовскому морю, ведь его Россия постоянно перекрывает для так называемых "артиллерийских учений". Из-за таких "навигационных предупреждений" Москвы заблокировано 70% территории моря.

Что сказал об угрозе Дмитрий Кулеба

В комментарии The Washington Post министр иностранных дел Украины отметил, что в Азовском море сейчас доминирует Россия, так что в случае войны Азов активно будут использовать для давления на южные города.

Гораздо больше здесь Россия диктует ситуацию, – Кулеба рассказал об угрозах в Азовском море

Коротко об угрозе российского нападения:

По информации СНБО, в зоне 200 километров от украинской границы находятся более 120 тысяч российских военных.

Украинские разведчики говорят, что в наступление агрессор может пойти в январе – феврале 2022 года.

Москва, тем временем, выдвинула НАТО и США ультиматум: предоставить гарантии того, что Украина не будет членом Альянса.

Запад говорит, что такие требования Москва выдвигать права не имеет, однако в Альянсе готовы к консультациям с Кремлем.

О том, как США ответили на ультиматум Путина-смотрите в WTF: