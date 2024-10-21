Десантники отбили атаку врага на Кураховском направлении: военные показали эффектные кадры

На Кураховском направлении защитники отбили очередную атаку врага. Войска страны-агрессора пытались 20 октября прорвать оборону украинских подразделений и захватить Максимильяновку для дальнейшего наступления на Курахово.

Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица". Там также обнародовали соответствующее видео.

Смотрите также Россия бросает большое количество пехоты в районе Селидово, – НГУ

На Кураховском направлении десантники отбили атаку противника

В ОСУВ "Хортица" отметили, что к позициям украинских воинов подошли 7 танков и 11 БМП противника.

В результате боев украинские десантники уничтожили 2 танка и 5 БМП, еще 2 танка получили повреждения и смогли откатиться назад. Судьба 28 российских солдат, участвовавших в штурме, остается неизвестной,

– говорится в сообщении.

По словам заместителя командира бригады по артиллерии, "пока наши бойцы крепко стоят в обороне, враг не достигнет своих целей"

Он также подчеркнул, что украинские воины не допустят захвата своей земли, а каждого оккупанта ждет неизбежное поражение.

Там обнародовали видео 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.

На Кураховском направлении десантники отбили атаку противника: смотрите видео