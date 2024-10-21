Десантники отбили атаку врага на Кураховском направлении: военные показали эффектные кадры
Источник:ОСУВ "Хортица"
На Кураховском направлении защитники отбили очередную атаку врага. Войска страны-агрессора пытались 20 октября прорвать оборону украинских подразделений и захватить Максимильяновку для дальнейшего наступления на Курахово.
Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица". Там также обнародовали соответствующее видео.
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На Кураховском направлении десантники отбили атаку противника
В ОСУВ "Хортица" отметили, что к позициям украинских воинов подошли 7 танков и 11 БМП противника.
В результате боев украинские десантники уничтожили 2 танка и 5 БМП, еще 2 танка получили повреждения и смогли откатиться назад. Судьба 28 российских солдат, участвовавших в штурме, остается неизвестной,
– говорится в сообщении.
По словам заместителя командира бригады по артиллерии, "пока наши бойцы крепко стоят в обороне, враг не достигнет своих целей"
Он также подчеркнул, что украинские воины не допустят захвата своей земли, а каждого оккупанта ждет неизбежное поражение.
Там обнародовали видео 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.
На Кураховском направлении десантники отбили атаку противника: смотрите видео