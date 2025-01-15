На Западе Украины ночью уничтожили 20 крылатых ракет

Российские войска 15 января атаковали запад Украины ракетами и БпЛА. Подразделения ПВО уничтожили 20 крылатых ракет и 1 ударный БпЛА.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины. 15 января российские агрессоры совершили ракетный и БпЛА удар по западному региону Украины.

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Уничтожено 20 крылатых ракет и БПЛА

В ночь на 15 января россияне совершили новую атаку на запад Украины, используя ударный беспилотник. Утром же нанесли массированный ракетный и авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в пределах зоны ответственности воздушного командования "Запад".

Благодаря слаженной работе подразделений противовоздушной обороны и авиации командования "Запад" было уничтожено 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования типов Х-101/Х-55СМ, "Калибр", а также 1 ударный БпЛА типа "Shahed".

Командующий воздушного командования "Запад" выразил благодарность всем защитникам неба за их отважную боевую работу.

К слову, 15 января Россия осуществила комбинированный удар по Украине, применив ракеты различных типов и ударные БПЛА "Shahed".

По состоянию на 10:30 было уничтожено 30 ракет и 47 вражеских БПЛА. Подразделения ПВО обезвредили 20 крылатых ракет и 1 БПЛА.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в целом было обнаружено и сопровождено 117 воздушных целей противника, среди которых: