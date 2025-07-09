Россия атаковала аэродром и предприятия на Волыни: Игнат рассказал об атаке

Ночью 9 июля российские военные совершили очередной обстрел Украины. Представитель Воздушных сил объяснил, что основным направлением удара врага была Волынь.

Об этом представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Что Игнат сказал о ночном обстреле

Представитель Воздушных сил рассказал детали массированной атаки врага на украинские города ночью 9 июля. Он подтвердил, что основным направлением ударов была Волынь.

Волынь, и аэродром, в том числе и отдельные предприятия на этом направлении,

– сказал Юрий Игнат о цели атаки.

Он добавил, что в последнее время враг направляет средства точечно, фокусируясь на одном направлении. Также представитель Воздушных сил вспомнил о последствиях атаки на Житомирщине.

Там подверглись разрушению производственные помещения столярного цеха и хозяйственные постройки, повреждено остекление окон двух многоэтажных жилых домов. По предварительной информации, в результате атаки врага никто не травмировался.

В целом оккупанты выпустили по Украине 741 средство воздушного нападения, в том числе 728 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Также враг использовал 7 крылатых ракет и 6 аэробаллистических.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 – сбито огневыми средствами, 415 – локально потеряны.