Россияне пытаются уничтожить портовую структуру Украины: фронтовой анализ от Свитана

Продолжаются третьи сутки, с тех пор как Россия не продлила зерновую сделку и наносит массированные атаки по территории Украины. Враг бьет прицельно по Югу, по портовой инфраструктуре, используя дорогие и редкие ракеты.

Об этом для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Также он проанализировал перспективы движения украинской группировки вокруг города Бахмут и в направлении Юга.

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Россияне активизировали массированные обстрелы

В ночь на 20 июля российские террористы атаковали ряд областей Юга и Севера Украины. В Одессе зафиксированы разрушения, есть 4 пострадавших, в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 18 раненых. Этой ночью была применена атака с использованием ракет и дронов, которых было более 2-х десятков.

Среди всего были использованы дроны типа "Шахед", ракеты "Оникс" и Х-22.

"Ониксы" россияне используют крайне редко, ведь они чрезвычайно дорогие. Стоимость одного составляет более миллиона долларов.

Если россияне начали их использовать, то для них очень важно уничтожить портовые постройки, порты, фактически изъять из экономического обмена наши южные направления,

– убежден военный аналитик.

С террористами не должно быть никаких договоренностей и переговоров, они начнут поднимать ставки, искать слабые места. Это сейчас происходит на Юге Украины. Это будет происходить, пока мы не закроем береговыми ракетными комплексами, ЗРК весь юг – от Николаева до юго-запада Одессы.

Сейчас вопросы решаются, рассказал Свитан. Хотя без авиации это сделать очень сложно.

Полный анализ боевых действий от Романа Свитана: смотреть видео

Украина будет уничтожать военные объекты в Крыму

В свою очередь украинская сторона четвертый день подряд продолжает атаковать незаконные застройки, мосты во временно оккупированном Крыму. Вчера, как минимум, 4 беспилотника, по сообщениям местных "властей", долетели в Севастопольскую бухту.

Сейчас основная задача – уничтожать военные объекты в Крыму.

Залужный сказал, что Крым будем освобождать военным путем, а генерал сказал – генерал сделал. Потому все усилия наших дальнобойных средств поражения будут направлены на уничтожение военных объектов в Крыму. Поэтому веселая осень, как минимум, крымским военным объектам обеспечена,

– добавил полковник запаса.

Это происходит за месяц – два до захода войск на эту территорию. Поэтому можно подсчитать, когда наш Генштаб примерно планирует начать освобождать полуостров.

Обзор юго-восточного фронта

На юго-восточном направлении в ВСУ зафиксирован заход в Старомайорское. Украинские защитники фактически срезали Времеевский выступ. Теперь на этой территории можно формировать клин выхода к основной линии обороны врага. Речь идет об расстоянии от Старомайорского до Старомлиновки. Это общее направление движения на Мариуполь или Бердянск, в зависимости от замысла главнокомандующего.

Относительно восточного направления появилось интересное заявление генерала Александра Сырского, что сейчас ВСУ создали все условия, чтобы зайти в Бахмут, сделали полуокружение для оккупанта и могут в десятки раз меньше потратить сил, чем оккупант, чтобы зайти в Бахмут или вытеснить противника на этом направлении.

На это было направлено все движение ВСУ вокруг города в последнее время, сначала они взяли высоты, а теперь могут двигаться вдоль северных и южных границ города.

На Купянско-Лиманском направлении уже давно концентрируется около 100 тысяч личного состава врага. Однако вдоль тамошних рек огромное количество болот, на которых просто нереально развернуться такой группировке, поэтому продвигаться она не может.

К тому же ВСУ активно противодействуют любым атакам. Ведь когда украинская сторона освободила эту территорию широкомасштабного наступления также не было, ввиду ландшафта действовали малыми тактическими группами.