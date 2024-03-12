Россияне атаковали Сумскую область: есть разрушения учебного заведения, во время удара там были дети

Россия продолжает цинично обстреливать города Украины. В понедельник, 11 марта, оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Сумской области.

Во время вражеской атаки по учебному заведению в укрытии находились дети. Об этом сообщили в МВД Украины.

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Атака россиян по школе в Сумской области

Враг совершил 11 марта вражескую атаку по населенному пункту Ахтырского района. Так, они нанесли ракетный удар по гражданским объектам.

Так, среди объектов гражданской инфраструктуры, подвергшихся разрушениям было учебное заведение. Известно, что в момент удара, в укрытии находились дети.

К счастью, по данным МВД, никто из школьников не пострадал.

Работники ГСЧС сообщили, что сила удара привела не только к значительным разрушениям, но и к возникновению пожара. Прибыв на место происшествия, спасатели ликвидировали возгорание, а также провели обследование территории.

По состоянию на 12 марта, в МВД сообщили, что спасатели ликвидировали последствия вчерашних ударов, которые россияне нанесли по гражданской инфраструктуре Ахтырского района.

Обстрел Сумской области 12 марта: что известно