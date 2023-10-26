Атака оккупантов возле Хмельницкой АЭС: в СНБО рассказали о повреждениях и проблемах

Российские оккупанты пытались дронами атаковать Хмельницкую область. Обломки вражеского оружия упали в Нетишине, где работает Хмельницкая АЭС, и в Славуте.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что атака россиян в ночь на 25 октября является тактикой врага. По словам чиновника, обстрел врага должен был произойти вблизи опасного объекта, пишет 24 Канал.

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К сожалению, некоторые обломки повлекли за собой повреждения и были определенные проблемы. Я хочу сказать, что это традиционная российская "пугалка", когда они пугают весь мир либо атомным оружием, либо каким-то атомным инцидентом. Это варвары. К этому уже нужно как-то привыкать,

– заявил Алексей Данилов.

Чиновник добавил, что это еще одно предупреждение мира, что войну нужно закончить как можно скорее. Для этого необходима максимальная помощь.

Кроме того, Алексей Данилов заявил после слов Владимира Зеленского об ответе врагу, что есть четкое понимание, что враг не останется безнаказанным, если дальше будет продолжать атаки. Чиновник пообещал мощный ответ оккупантам.

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