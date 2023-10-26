Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що атака росіян у ніч проти 25 жовтня є тактикою ворога. За словами посадовця, обстріл ворога мав відбутись поблизу небезпечного об’єкта, пише 24 Канал.
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На превеликий жаль, деякі уламки спричинили пошкодження і були певні проблеми. Я хочу сказати, що це традиційна російська "лякачка", коли вони лякають увесь світ або атомною зброєю, або якимось атомним інцидентом. Це варвари. До цього вже треба якось звикати,
– заявив Олексій Данілов.
Посадовець додав, що це ще одне попередження світу, що війну потрібно закінчити якомога швидше. Для цього потрібна максимальна допомога.
Окрім того, Олексій Данілов заявив після слів Володимира Зеленського про відповідь ворогу, що є чітке розуміння, що ворог не залишиться непокараним, якщо далі буде продовжувати атаки. Посадовець пообіцяв потужну відповідь окупантам.
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Росія атакувала дронами біля Хмельницької АЕС
- У ніч проти 25 жовтня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вороги випустили по нашій території 11 безпілотників. Наші військові збили всі ворожі цілі, проте уламки впали на території Хмельницької області.
- У МВС розповіли, що у Славуті Шепетівського району внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, два навчальні заклади, адмінбудівлю, крамницю та автомобілі. Окрім того, у Славуті та Нетішині вибухова хвиля пошкодила приміщення пожежно-рятувальних частин та будівлю відділу поліції.
- Міський голова Славути Василь Сидор розповів, що пошкоджень на об'єктах атомної станції згідно з інформацією не було, проте місто-супутник Нетішин і села в окрузі також максимально зазнали пошкоджень.
- Водночас глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що наступного разу може так не пощастити. Адже факт, що численні вікна на майданчику були зруйновані, показує, наскільки близько була атака.