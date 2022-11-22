Зачем Россия так агрессивно "крутит" тему обстрелов по ЗАЭС: анализ ISW
Источник:ISW
Россияне продолжают устраивать провокации на Запорожской АЭС. Они не только обстреливают территорию станции, но и не перестают винить в этом Украину.
Как отметили аналитики из Института по изучению войны, враг продолжает делать это целенаправленно. Непосредственные атаки по ЗАЭС, а также информационные – по Украине, направлены на дискредитацию нашей страны.
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Почему Россия так много говорит о ЗАЭС
Начнем с конца, так сказать. Враг настолько активно подчеркивает возможные радиационные и ядерные аварии и катастрофу на ЗАЭС не просто так. По мнению составителей отчета, это может являться частью российской информационной операции. А ее цель – подорвать поддержку Украины Западом.
Более того, оккупанты могут таким образом давить на важности передачи контроля на ЗАЭС целиком и полностью в их руки. Якобы это позволит избежать ядерной катастрофы. И если план России удастся, то это будет хоть и не прямое, но признание аннексии страной-агрессором захваченных после 24 февраля 2022 года территорий.
Что предшествовало российской пропаганде
- Начнем с того, что 20 и 21 ноября враг бил по Запорожской АЭС. Но 21 ноября в МАГАТЭ заявили, что нет непосредственных проблем с ядерной безопасностью и целостностью всех 6 ядерных реакторов.
- Что касается самих обстрелов, Россия обвиняет в них Украину, а Украина – Россию. Но доказательством того, что это сделали оккупанты, является видео, снятое чеченскими боевиками. На нем видно, что атаковали ЗАЭС с территории к югу от станции, а она сейчас находится под контролем оккупантов.
- Отметим, что на фоне активных обстрелов ЗАЭС проснулся глава "Росатома" Алексей Лихачев. Он решил предупредить весь мир о возможной ядерной катастрофе. Российские военные блогеры, как один, призвали отдать станцию под полный контроль оккупантов. Якобы это единственный способ предотвратить беду.
- Добавим, что артиллерийские удары вряд ли могут пробить защитную оболочку над каждым ядерным реактором. В то же время слабым местом остаются хранилища отработанного топлива. И если там произойдет утечка, то она может повлечь радиологическую катастрофу.
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