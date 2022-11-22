Зачем Россия так агрессивно "крутит" тему обстрелов по ЗАЭС: анализ ISW

Россияне продолжают устраивать провокации на Запорожской АЭС. Они не только обстреливают территорию станции, но и не перестают винить в этом Украину.

Как отметили аналитики из Института по изучению войны, враг продолжает делать это целенаправленно. Непосредственные атаки по ЗАЭС, а также информационные – по Украине, направлены на дискредитацию нашей страны.

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Почему Россия так много говорит о ЗАЭС

Начнем с конца, так сказать. Враг настолько активно подчеркивает возможные радиационные и ядерные аварии и катастрофу на ЗАЭС не просто так. По мнению составителей отчета, это может являться частью российской информационной операции. А ее цель – подорвать поддержку Украины Западом.

Более того, оккупанты могут таким образом давить на важности передачи контроля на ЗАЭС целиком и полностью в их руки. Якобы это позволит избежать ядерной катастрофы. И если план России удастся, то это будет хоть и не прямое, но признание аннексии страной-агрессором захваченных после 24 февраля 2022 года территорий.

Что предшествовало российской пропаганде

Начнем с того, что 20 и 21 ноября враг бил по Запорожской АЭС. Но 21 ноября в МАГАТЭ заявили, что нет непосредственных проблем с ядерной безопасностью и целостностью всех 6 ядерных реакторов.

Что касается самих обстрелов, Россия обвиняет в них Украину, а Украина – Россию. Но доказательством того, что это сделали оккупанты, является видео, снятое чеченскими боевиками. На нем видно, что атаковали ЗАЭС с территории к югу от станции, а она сейчас находится под контролем оккупантов.

Отметим, что на фоне активных обстрелов ЗАЭС проснулся глава "Росатома" Алексей Лихачев. Он решил предупредить весь мир о возможной ядерной катастрофе. Российские военные блогеры, как один, призвали отдать станцию под полный контроль оккупантов. Якобы это единственный способ предотвратить беду.

Добавим, что артиллерийские удары вряд ли могут пробить защитную оболочку над каждым ядерным реактором. В то же время слабым местом остаются хранилища отработанного топлива. И если там произойдет утечка, то она может повлечь радиологическую катастрофу.

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