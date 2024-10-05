Дроны атаковали два спиртзавода в России: военный объяснил важность таких объектов

Два спиртзавода россиян были атакованы в ночь на 5 октября. Все из-за их способности изготавливать для повышения октанового числа топлива.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман". Напомним, что дроны атаковали спиртзавод в Белгородской и Воронежской областях.

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Для чего атаковать спиртзаводы

В ночь на 5 октября были атакованы российские спиртзаводы, что вызвало волну шуток в сети. Впрочем, по словам Бунятова эти объекты были выбраны не просто так.

Шутки об атакованном спиртзаводе, остаются шутками, потому что такие заводы могут изготавливать добавки для повышения октанового числа топлива,

– объяснил военный.

Он добавил, что особенно это актуально для "военного топлива".

Добавим, что по информации от местных, в результате атаки на спиртзавод в Новохоперске Воронежской области был полностью уничтожен цех. В то же время в Минобороны России традиционно отчитались, что все БпЛА якобы были ликвидированы силами ПВО.