На фоне массированной атаки дронов на Россию "кое-что" добралось до Казани

Дроны массово атаковали Россию в ночь на 12 октября. В Минобороны страны-агрессора сообщили, что над российскими регионами было зафиксировано 47 БпЛА.

В частности, "кое-что" смогло добраться до Казани. Об этом сообщил Глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Смотрите также В момент атаки на аэродроме "Ханская" было почти 60 различных самолетов и вертолетов, – источники

Что известно об атаке БпЛА на Россию

В ночь на 12 октября Россия была массированно атакована БпЛА. В 7:15 в Минобороны России сообщили, что в небе над российскими регионами было якобы перехвачено 47 дронов.

17 БпЛА якобы было уничтожено над территорией Краснодарского края, 16 – над акваторией Азовского моря, 12 – над территорией Курской области, два над территорией Белгородской области.

Впрочем, похоже россияне недосчитались и рано отчитались, ведь уже в 9:27 в аэропорту Казани были введены временные ограничения.

Кое-что долетело до Казани,

– написал Коваленко.

Впрочем, он не стал разглашать, что именно долетело до Казани и какие это имело последствия. Вероятно, о деталях могут сообщить позже.

Добавим, что в 10:24 все ограничения в аэропорту Казани были сняты.

Где расположена Казань: смотрите на карте

Заметим, что расстояние от границы Украины до Казани – более 1 000 километров.