Зокрема, "дещо" змогло дістатися до Казані. Про це повідомив Голова Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко.
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Що відомо про атаку БпЛА на Росію
У ніч на 12 жовтня Росія була масовано атакована БпЛА. Об 7:15 в Міноборони Росії повідомили, що у небі над російськими регіонами було буцімто перехоплено 47 дронів.
17 БпЛА нібито було знищено над територією Краснодарського краю, 16 – над акваторією Азовського моря, 12 – над територією Курської області, два над територією Білгородської області.
Втім, схоже росіяни недорахувалися і зарано відзвітувалися, адже вже об 9:27 в аеропорту Казані було введено тимчасові обмеження.
Дещо долетіло до Казані,
– написав Коваленко.
Втім, він не став розголошувати, що саме долетіло до Казані та які це мало наслідки. Ймовірно, про деталі можуть повідомити згодом.
Додамо, що об 10:24 всі обмеження в аеропорту Казані було знято.
Де розташована Казань: дивіться на карті
Зауважимо, що відстань від кордону України до Казані – понад 1 000 кілометрів.