Россия находится под атакой БпЛА: дроны летают в ряде вражеских областей

Пока россияне атакуют украинские города дронами-камикадзе типа "Шахед", на территории страны-агрессора также продолжается опасность. В части областей врага летают беспилотники.

Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. По данным местных пабликов, под атакой находятся по меньшей мере шесть областей России, пишет 24 Канал.

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Россию атаковали дроны

Накануне, 16 октября, ориентировочно в 22:41 в Белгородской области России объявили угрозу из-за атаки БпЛА. Впоследствии к ней присоединились Брянская, Курская, Воронежская, Смоленская, Орловская области.

По данным российских телеграмм-каналов, в небе над последней якобы отработало "пе-ве-о". Там отмечают о сбитии по меньшей мере 5 беспилотников. Еще три якобы удалось сбить над Брянской областью.

Нашими защитниками остановлена очередная попытка киевского режима сделать террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны России,

– абсурдно пишут вражеские паблики.

Как и всегда, там заверили, что пострадавших в результате атаки нет, разрушений якобы также не зафиксировано. В то же время есть информация, что сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы. Там также публикуют кадры атаки.

Орловская область находится под атакой БпЛА: смотрите видео

Напомним, на прошлой неделе Вооруженным Силам Украины удалось поразить базу хранения беспилотников типа "Шахед", там могло находиться на хранении почти 400 дронов. Удар произошел вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.