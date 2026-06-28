Летели "Цирконы", "Искандеры-М" и сотни дронов: как Россия атаковала Украину 28 июня

Ночью 28 июня Россия в очередной раз нанесла воздушный удар по Украине, применив дроны и ракеты. Не обошлось без попаданий.

В ночь на 28 июня противник запустил 142 беспилотника различных типов, а также 8 ракет — шесть баллистических "Искандеров-М" / С-400 и две противокорабельные "Цирконы" /"Оникс". Об этом сообщили Воздушные силы.

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Сколько целей сбила украинская ПВО ночью?

По состоянию на 08:30 Силы ПВО уничтожили:

одну противокорабельную ракету "Циркон"/"Оникс";

все шесть баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

125 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, были зафиксированы попадания ракеты и 14 ударных БПЛА в 11 точках, а также обломков в 13 точках.

Напомним, что ночью враг ударил по Киеву несколько баллистических ракет. В столице раздались взрывы. В результате атаки возникли пожары, а также пострадал мужчина. Его госпитализировали.

Под обстрелом находилась и Днепропетровская область. Из-за российских ударов по АЗС в Днепровском и Самаровском районах пострадали 2 человека. Возникли пожары, повреждены автомобили.

Вечером 27 июня массированной атаку подвергся Чернигов. На город летели десятки дронов. В результате падения БПЛА два человека получили осколочные ранения. Обломки рухнули и на территории школы.