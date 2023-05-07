Помогает России наводить ракеты, – военный обозреватель объяснил, чем опасен самолет А-50

Ночью 7 мая Россия сообщила, что будто бы сбила беспилотник, летевший на аэродром в Ивановской области, где стоит самолет А-50. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, корректирующий огневые удары по Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, А-50 помогает российским самолетам наводить ракеты по территории Украины. Их уничтожение пошло бы Украине на пользу.

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Десяток украинских, по версии России, беспилотников атаковали Крымский полуостров в ночь на 7 мая. Так называемый "губернатор" Севастополя заверил, что якобы ночью силы ПВО и подразделения РЭБ отразили очередную атаку.

Опасность самолетов А-50

В частности, российские спецслужбы очень радовались тому, что вроде бы сбили дроны, летевших в Ивановскую область на военный аэродром, где расположен самолет дальней разведки А-50. Всего их в России осталось 8.

А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. То есть когда он поднимается в воздух, отслеживает происходящее на земле на довольно больших расстояниях и корректирует огонь – помогает наводить ракеты,

– рассказал Денис Попович.

Это опасный самолет. Если его уничтожить или вывести из строя, это существенно уменьшит возможности России нанесения ракетных ударов по территории Украины. Военный обозреватель подчеркнул, что российские самолеты становятся слепыми без А-50. Поэтому их уничтожение способствовало бы уменьшению если не ушибов, то по крайней мере повреждений от них.

26 февраля на военном аэродроме Беларуси в Мачулищах серьезно повредили российский самолет А-50, в том числе – переднюю и центральную части, авионику и радиолокационную антенну. Ответственность за взрывы взяли на себя белорусские партизаны.

Денис Попович об угрозе самолетов А-50: смотреть видео

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