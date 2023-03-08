Быстро починить не получится: Данилов заявил, что самолет А-50 в Мачулищах серьезно поврежден
Накануне Лукашенко признал повреждение самолета ДРЛО А-50 в Мачулищах. Он похвастался, что воздушное судно скоро отремонтируют. Но с этим не согласен секретарь СНБО Алексей Данилов.
Во время телемарафона он отметил, что оккупантам не удастся быстро починить российский разведывательный самолет, передает 24 Канал. По его словам, ДРЛО А-50 восстановить до прежнего состояния помешают в частности санкции, наложенные на Россию и Беларусь.
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Самолет серьезно поврежден
Секретарь СНБО отметил, что российский самолет ДРЛО А-50 получил серьезные повреждения. Он также подчеркнул, что в настоящее время воздушное судно находится в нерабочем состоянии. Заметим, ранее эксперты предполагали, почему этот самолет транспортировали в Россию на необычно низкой высоте. Объясняли это предотвращением разгерметизации салона.
В Мачулищах произошла "вещь" с самолетом России, который наводил на наши города ракеты. Благодаря этому самолету они убивали наших детей и женщин, атаковали гражданское население. Белорусские партизаны, по нашей информации, повредили этот самолет достаточно мощно. Он сегодня в неисправном состоянии,
– подчеркнул Данилов.
Он также отрицал заявление Лукашенко о том, что воздушное судно удастся очень быстро отремонтировать. Секретарь СНБО напомнил, что Россия и Беларусь под санкциями. Так что этот процесс может занять у врага немало времени.
Что касается самой реакции Лукашенко, то ее он считает неадекватной. Те упреки, которые он делал в сторону президента Владимира Зеленского, абсолютно некорректны. В то же время Данилов отметил, что в последнее время поведение диктатора из Беларуси "немного начинает удивлять".
Данилов добавил, что мы будем наблюдать за тем, как будут разворачиваться события. Он подчеркнул, что Украина готова к любому развитию событий. И отметил то, что сегодня только вопрос времени, "когда будет наша победа".
Какими были выдумки Лукашенко
- Он заверил, что самолет "не получил каких-либо значительных повреждений". Мол, царапины и одна пробоина в корпусе. Но это, убеждал диктатор, отнюдь не мешает воздушному судну "выполнять свои обязанности".
- Так не мешает, что самолет отправили на аэродром в Таганроге. Причем аналогичное воздушное судно из России в Беларусь не перебрасывали.
- В то же время он начал оскорблять Владимира Зеленского. Самопровозглашенный президент назвал главу нашего государства "гнидой", а также отметил, что такого рода операции не проходят без согласования.
- Вернемся к словам Данилова. Он подчеркнул, что самолетом ДРЛО занялись белорусские партизаны. Именно они с помощью дронов вывели из строя российский самолет А-50.