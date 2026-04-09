Количество поражений выросло на 50%: Сырский подвел итоги работы СБС в марте
- В марте украинские беспилотники увеличили потери врага на 29% по сравнению с февралем, поразив более 150 тысяч целей.
- Сырский отметил рост эффективности Middle Strike, которые нанесли почти 350 ударов, и работу 414 отдельной бригады, подавив на 26% больше позиций пилотов врага.
Силы беспилотных систем стали одним из главных преимуществ Украины на поле боя. Так, с декабря 2025 года украинские БпЛА ликвидируют больше личного состава, чем Россия рекрутирует в свои ряды.
О результатах работы СБС за март главком ВСУ Александр Сырский информирует в своем телеграм-канале.
Смотрите также Экс-руководитель ЦРУ рассказал, имеет ли Россия преимущество в войне против Украины
Как отработали СБС в марте?
В марте, по сравнению с февралем, общие потери личного состава врага от действий беспилотников СБС выросли на 29%.
За одни сутки украинским защитникам удается выполнять более 11 тысяч боевых задач. По итогам месяца, количество подтвержденных пораженных целей выросло на 50% по сравнению с февралем. Речь идет о более 150 тысячах.
Сырский акцентировал на росте эффективности украинских средств Middle Strike. За месяц нанесено почти 350 ударов на оперативную глубину 30 – 120 километров. Дроны поразили 143 логистические объекты и склады, 52 пункта управления российской армии, 20 объектов нефтяной и энергетической отрасли врага.
Также главком отдельно отметил работу украинских наземных роботизированных комплексов. В марте количество боевых задач было увеличено на 50%, по сравнению с февралем.
Враг также не стоит на месте. По данным украинской разведки, на начало апреля численность войск беспилотных систем России составляла 101 тысячу, а до конца 2026 года планируется увеличение до 165,5 тысяч солдат.
На этот раз стоит отметить комплексную работу 414 отдельной бригады беспилотных систем (обрбпс) "Птицы Мадьяра" по выявлению и уничтожению взлетно-посадочных площадок вражеских БпЛА. Красноречивая цифра: позиций пилотов противника в марте подавлено на 26% больше, чем в феврале,
– подчеркнул Сырский.
Какие объекты уже в апреле поразили СБС?
6 апреля дроны Сил беспилотных систем нанесли удар по "Морскому нефтяному терминалу"в оккупированной Феодосии. В результате атаки вспыхнули резервуары с топливом, которое должно было отправляться для обеспечения российской армии.
Также украинские беспилотники поразили зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и "Тор-М2" в Запорожье и Донецкой области. Под прицелом оказались и редкая радиолокационная станция "Зоопарк-1М" – комплекс контрбатарейной борьбы с высокой точностью.
Украинские военные нанесли удары по фрегату "Адмирал Макаров"в порту Новороссийск.