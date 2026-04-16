Две базы "Искандеров", склад "Рубикона" и ЗРК: "Птицы Мадьяра" поразили 16 важных целей России

В ночь на 16 апреля Силы беспилотных систем провели результативную операцию, нанеся существенные потери российским войскам. Украинские беспилотники разбили 16 важных целей противника, среди которых ЗРК, нефтебазы, а также объекты, связанные с комплексами "Искандер" и центром "Рубикон".

Об этом информирует Командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Смотрите также "Ночная кара": ВСУ показали, как уничтожают оккупантов на Сумщине

Какие объекты врага были ликвидированы этой ночью?

16 апреля враг понес немало потерь, в частности в технике и обеспечении. По словам "Мадьяра", всего было уничтожено 16 российских целей на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Запорожской областей.

Две базы размещения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" посетили пилоты 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птицы Мадьяра" в Крыму (населенный пункт Межгорье и Курортное),

– добавил командующий СБС.

Среди других уничтоженных объектов:

ЗРГК "Панцирь", в Феодосии на ВОТ Крыма,

ЗРК "Оса-АК", в Водяном на ВОТ Донецкой области,

ЗРК "Бук-М1", в Богатовке на ВОТ Запорожской области,

база ОТРК "Искандер" в Межгорье на ВОТ Крыма,

база ОТРК "Искандер" в Курортном на ВОТ Крыма,

нефтебаза "Октябрьское" на ВОТ Крыма,

нефтебаза Глубокий Яр на ВОТ Крыма,

склад БП 758 цмтз Черноморского флота России в Межгорье на ВОТ Крыма,

ТПД, мастерская, склад БпЛА "Рубикон" в Горном на ВОТ Донецкой области.

Где недавно в России гремели взрывы?