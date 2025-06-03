Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть угроза
Российские войска выпустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед" в ночь на 4 июня. Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие.
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Запорожская, Никопольский район Днепропетровской области – угроза применения врагом ударных БпЛА. Харьков – БпЛА в направлении города. Полтавская, Сумская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Запорожская, Никопольский район Днепропетровской области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Харьков – БпЛА в направлении города.
Полтавская, Сумская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.