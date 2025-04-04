Россия снова терроризирует "Шахедами": где существует угроза
Вечером 4 апреля Россия в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе. Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Где существует угроза "Шахедов"
К слову, оперативно о тревогах, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
С Херсонщины группы вражеских ударных БПЛА заходят на Николаевщину. В Запорожье взрывы. В ОВА сообщили, что работает ПВО. Движение ударных БПЛА через Запорожскую область в направлении Кривого Рога. Несколько групп вражеских БПЛА фиксируют в направлении Конотопа. Новые группы вражеских БПЛА через Харьковскую область. Курс – на Полтавщину. Несколько групп ударных БПЛА с юга. Движутся через Херсонскую область в северо-западном направлении. Актуальная карта тревог Новые группы вражеских БПЛА на Сумщине. Курс – на Черниговскую область. Воздушные силы предупредили, что оккупанты осуществили пуски "Шахедов". Так, вражеские БПЛА фиксируются на границе Донецкой и Харьковской областей. Направление движения – западное.
Россия запустила "Шахеды"
С Херсонщины группы вражеских ударных БПЛА заходят на Николаевщину.
В Запорожье взрывы. В ОВА сообщили, что работает ПВО.
Движение ударных БПЛА через Запорожскую область в направлении Кривого Рога.
Несколько групп вражеских БПЛА фиксируют в направлении Конотопа.
Новые группы вражеских БПЛА через Харьковскую область. Курс – на Полтавщину.
Несколько групп ударных БПЛА с юга. Движутся через Херсонскую область в северо-западном направлении.
Актуальная карта тревог
Новые группы вражеских БПЛА на Сумщине. Курс – на Черниговскую область.
Воздушные силы предупредили, что оккупанты осуществили пуски "Шахедов". Так, вражеские БПЛА фиксируются на границе Донецкой и Харьковской областей. Направление движения – западное.