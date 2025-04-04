Россия снова терроризирует "Шахедами": где существует угроза

Вечером 4 апреля Россия в очередной раз запустила по территории Украины дроны-камикадзе. Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Где существует угроза "Шахедов"

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