Россия запустила по Украине "Шахеды": по областям распространяется воздушная тревога
Российская армия не прекращает атаковать Украину дронами и "Шахедпми". Очередные группы ударных беспилотников летят на нашу территорию.
После ночной и утренней атаки россияне продолжают територизировать украинцев. Днем 7 мая "Шахеды" фиесуются в разных областях. Где существует опасность, рассказывает 24 Канал.
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Где летают вражеские БпЛА
Днепр, Полтава, Запорожье! Возле вас вражеские БпЛА. Находитесь в безопасных местах! В Запорожье прогремели взрывы. Запорожье! В направлении города вражеский БпЛА с юго-востока. Полтава! Вражеские ударные БпЛА в направлении города с юго-востока. Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока. Днепропетровская область (Павлоградский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления. Харьков! Вражеские ударные БпЛА в направлении города с юго-востока. Запорожье! Вражеские ударные БпЛА в направлении города с юго-востока. Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-восточного направления. Днепропетровская область (Синельниковский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления. Вражеские БпЛА на востоке Харьковской области продолжают движение в западном, юго-западном и северо-западном направлениях. Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северного направления.
Информация о движении вражеских ударных БпЛА
Днепр, Полтава, Запорожье! Возле вас вражеские БпЛА. Находитесь в безопасных местах!
В Запорожье прогремели взрывы.
Запорожье! В направлении города вражеский БпЛА с юго-востока.
Полтава! Вражеские ударные БпЛА в направлении города с юго-востока.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока.
Днепропетровская область (Павлоградский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления.
Харьков! Вражеские ударные БпЛА в направлении города с юго-востока.
Запорожье! Вражеские ударные БпЛА в направлении города с юго-востока.
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-восточного направления.
Днепропетровская область (Синельниковский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления.
Вражеские БпЛА на востоке Харьковской области продолжают движение в западном, юго-западном и северо-западном направлениях.
Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северного направления.