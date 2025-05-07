Россия запустила по Украине "Шахеды": по областям распространяется воздушная тревога

Российская армия не прекращает атаковать Украину дронами и "Шахедпми". Очередные группы ударных беспилотников летят на нашу территорию.

После ночной и утренней атаки россияне продолжают територизировать украинцев. Днем 7 мая "Шахеды" фиесуются в разных областях. Где существует опасность, рассказывает 24 Канал.

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Где летают вражеские БпЛА