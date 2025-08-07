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24 Канал Новости Украины Тревога постепенно распространяется по Украине: Россия запустила "Шахеды"
7 августа, 00:33
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Тревога постепенно распространяется по Украине: Россия запустила "Шахеды"

Полина Буянова

Вечером 6 августа российские войска в очередной раз запустили ударные дроны-камикадзе. Из-за угрозы вражеских беспилотников воздушная тревога распространилась на ряд областей Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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В каких областях есть угроза БпЛА?

 

00:44, 07 августа

Днепр – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Также БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.

00:38, 07 августа

БПЛА фиксируют:

– на Сумщине курсом на юго-западное направление, на Черниговщину.
– на Харьковщине курсом на север и юг
– на востоке Полтавщины курсом на юг.
– в центре Днепропетровщины курсом на Днепр и Павлоград.
– на юге и северо-восточном направлении Днепропетровщины курсом на запад.

00:35, 07 августа

Взрывы прогремели в Павлограде.

23:54, 06 августа

Днепропетровщина (Криворожский и Никопольский районы) – угроза применения врагом ударных БПЛА.

23:51, 06 августа

  • БПЛА на севере Харьковщины курсом на юг.
  • БПЛА на Полтавщине курсом на юго-западное направление.
  • БПЛА на севере Херсонщины курсом на Днепропетровщину.
23:41, 06 августа

Харьковская и Полтавская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.

23:29, 06 августа

Сумщина – ударные БПЛА в южном направлении, на Харьковщину и Полтавщину.

 