Вечером 6 августа российские войска в очередной раз запустили ударные дроны-камикадзе. Из-за угрозы вражеских беспилотников воздушная тревога распространилась на ряд областей Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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В каких областях есть угроза БпЛА?