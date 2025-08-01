Ночью 1 августа россияне атаковали Киевскую область дронами. В регионе после прилетов возникли пожары.

Воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников в Киевской области была объявлена после часа ночи. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БПЛА в направлении Белой Церкви, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки на Киевскую область 1 августа?

Утром в ГСЧС рассказали, что россияне нанесли серию ударов по Белоцерковскому району.

В результате атаки в Белой Церкви возникли масштабные пожары на территории гражданских предприятий.

Враг ударил по Белой Церкви / Фото ГСЧС

К ликвидации последствий привлечены более 100 спасателей и 34 единицы техники ГСЧС, среди которой была робототехника.

Пострадавших, к счастью, нет.

Позже атаку на Киевскую область прокомментировал глава ОВА Николай Калашник. Он уточнил, что в области работали силы ПВО, сбиты вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

По словам чиновника, в Белоцерковском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание производственных помещений и частичное разрушение административного здания одного из мебельных предприятий.

Какие последствия атаки на Белую Церковь / Фото ОВА

Напомним, что ночью 31 июля противник массированно атаковал украинскую столицу. Вражеская ракета попала по многоэтажке в Святошинском районе города. На утро 1 августа возросло количество жертв. Их уже 26, среди них 3 детей – 2, 6 и 17 лет.