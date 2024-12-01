Атака "Шахедами", массированный налет дронов и взрывы в России: хронология 1012 дня войны

Российские захватчики не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий. Кроме того, продолжают терроризировать гражданское население.

О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, главных новостях 1012 дня полномасштабной войны – пишет 24 Канал.

Смотрите также Путин угрожает "Орешником" Украине: может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить