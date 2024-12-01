Атака "Шахедами", массированный налет дронов и взрывы в России: хронология 1012 дня войны
Российские захватчики не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий. Кроме того, продолжают терроризировать гражданское население.
О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, главных новостях 1012 дня полномасштабной войны – пишет 24 Канал.
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В столице снова работает ПВО. Воздушные силы предупреждали о российском дроне. В Калужской и Брянской области России заявили об атаке БПЛА. Жалуются, что она была массированной. Защитники неба обнаружили и обезвредили около десятка БПЛА, которые угрожали Киеву. Сейчас пострадавших нет. В результате российской атаки в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков БПЛА. Предварительно, повреждения получил многоквартирный жилой дом – взрывной волной выбиты окна, Виталий Кличко написал, что в Голосеевском районе в результате падения обломков горят несколько авто во дворе жилого дома. Вызовов к медикам не поступало. ОВА сообщила, что зафиксировано движение вражеских дронов. Работают Силы ПВО. DeepState пишет, что агрессор оккупировал Берестки. Кроме того, продвинулся возле Масютовки, Лозовой, Желтого, Пушкино, Дальнего и Благодатного. Аналитики сообщили, что оккупанты на лодках форсировали Оскол еще и у Масютовки. Это уже второй плацдарм врага на западном берегу этой реки. Российские захватчики пытаются укрепиться южнее Двуречной. У Новомлинска враг попытался выйти на Фиголовку, впрочем, потерпел неудачу. Ситуация сложная, однако Силы Обороны пытаются ее стабилизировать, отметили в DeepState.
В Киеве работает ППО
Массированный налет дронов: в Брянской и Калужской областях заявили об атаке БПЛА
Какова ситуация на фронте: обзор ISW
Столице угрожал с десяток вражеских дронов: их обезвредили
В Киеве обломки повредили многоэтажку
– отметил начальник КГВА Сергей Попко.
На Киевщине работает ППО
Враг оккупировал Берестки и продвинулся возле 6 населенных пунктов, – DeepState
Россияне форсировали Оскол возле Масютовки и создали еще один плацдарм на Харьковщине, – DeepState
В столице снова работает ПВО. Воздушные силы предупреждали о российском дроне.
В Калужской и Брянской области России заявили об атаке БПЛА. Жалуются, что она была массированной.
Защитники неба обнаружили и обезвредили около десятка БПЛА, которые угрожали Киеву. Сейчас пострадавших нет.
В результате российской атаки в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков БПЛА.
Предварительно, повреждения получил многоквартирный жилой дом – взрывной волной выбиты окна,
Виталий Кличко написал, что в Голосеевском районе в результате падения обломков горят несколько авто во дворе жилого дома. Вызовов к медикам не поступало.
ОВА сообщила, что зафиксировано движение вражеских дронов. Работают Силы ПВО.
DeepState пишет, что агрессор оккупировал Берестки. Кроме того, продвинулся возле Масютовки, Лозовой, Желтого, Пушкино, Дальнего и Благодатного.
Аналитики сообщили, что оккупанты на лодках форсировали Оскол еще и у Масютовки. Это уже второй плацдарм врага на западном берегу этой реки.
Российские захватчики пытаются укрепиться южнее Двуречной. У Новомлинска враг попытался выйти на Фиголовку, впрочем, потерпел неудачу.
Ситуация сложная, однако Силы Обороны пытаются ее стабилизировать, отметили в DeepState.