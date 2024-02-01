Почему в последнее время процент сбитых "Шахедов" может быть ниже: в Воздушных силах объяснили

Российская армия ночью 1 февраля атаковала Украину четырьмя "Шахедами", два из которых сбили наши силы противовоздушной обороны. В то же время процент сбитых беспилотников может быть меньше из-за новой тактики врага.

Так, оккупанты начали применять “Шахеды” по линии фронта. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Игнат объяснил новую тактику россиян по "Шахедам"

Полковник отметил, что враг имеет определенное количество средств и определенные ресурсы. В то же время Воздушные силы постоянно считали раньше и сейчас "держат руку на пульсе" по количеству ракет или "Шахедов", которые враг имеет в наличии и может применить.

Если бы у них (россиян – 24 Канал) было безграничное количество "Шахедов", то конечно мы бы видели массированные атаки, которые были, в частности, в новогоднюю ночь – 90 БПЛА типа "Шахед". Но враг держит нас постоянно в напряжении. Понятно, что применяет разное количество БПЛА, обычно это около 15 – 20, каждую ночь мы видели зимой и в течение всей осени,

– объяснил Игнат.

Однако спикер подчеркнул, что даже 4 "Шахеды" – это серьезная угроза для наших военных. Ведь если беспилотники попадают в какой-то объект критической инфраструктуры, то могут быть неприятные последствия.

"Этой ночью хоть и 2 (беспилотников – 24 Канал) уничтожено, но последствий от атаки вражеских БпЛА нет, нет пострадавших", – заметил полковник.

Кроме того, он также отметил, что враг все чаще использует "Шахеды" по прифронтовой зоне, иногда даже по линии фронта, что раньше такого не наблюдали. Именно поэтому процент сбивания может быть общий возможно и ниже, но в конце концов по последствиям, обошлось без жертв и без разрушений.

Враг применяет и другие средства поражения

Игнат также рассказал, что кроме "Шахедов" враг также применяет для ударов по Украине и управляемые авиабомбы.

Мы видели по Харьковской области повреждения, в частности, медицинского учреждения и тому подобное. Плюс враг использует и ракеты, такие как Х-59, о которых мы часто сообщаем в направлении Днепропетровской, Запорожской области,

– пояснил полковник.

В конце концов на вопрос ведущих о том, говорит ли о нехватке средств нападения уменьшение количества запущенных "Шахедов" по Украине Игнат сказал, что абсолютно ни о чем это не говорит.

"Как может не хватать, когда сентябрь месяц насчитали 500, потом снова сотни каждый месяц применяет, каждую ночь десятками применяют, этой ночью решили 4 применить, иногда бывало, что 1 - 2 применяют, чтобы проверить нашу способность", – отметил спикер.

По его словам, оккупанты запускают "Шахед" как разведывательную мишень, чтобы увидеть как наши военные будут реагировать на ту или иную угрозу.