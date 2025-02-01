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1 февраля 2025, 22:19
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Россия запустила "Шахеды": в каких областях есть опасность

Анастасия Колесникова

К вечеру 1 февраля оккупанты начали дроновый террор Украины. Первые группы беспилотников зашли в воздушное пространство нашей страны с севера.

Утром 1 февраля Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, использовав, кроме "Шахедов", более 40 ракет различных типов. Наибольших потери понесла Полтава, передает 24 Канал с ссылкой на Воздушные силы.

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21:48, 01 февраля

Новые группы БПЛА заходят на Сумщину.

21:27, 01 февраля

Воздушные силы сообщают, что группа вражеских БПЛА направляется курсом на Сумы.