Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой удара

Россия продолжает терроризировать Украину атаками. Вечером 1 января она снова запустила "Шахеды".

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Куда движутся вражеские ударные БпЛА, следите на 24 Канале.

Где движутся "Шахеды"