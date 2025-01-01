Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой удара

1 января 2025, 19:52
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Автор: София Рожик

Россия продолжает терроризировать Украину атаками. Вечером 1 января она снова запустила "Шахеды".

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Куда движутся вражеские ударные БпЛА, следите на 24 Канале.

 

 

Где движутся "Шахеды"

 

20:33, 01 января

Обновления по движению вражеских ударных БпЛА

  • БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс – северо-западный;
  • БпЛА на юге Черниговщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-западный.
20:04, 01 января

Где объявлена воздушная тревога

19:57, 01 января

Ударные БпЛА в направлении Сум с юга.

19:48, 01 января

Вражеский ударный БпЛА в направлении Прилук с северо-востока.

19:37, 01 января

Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

19:33, 01 января

Обновления по движению вражеских ударных БпЛА

  • БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс – северо-западный;
  • БпЛА на юге Харьковщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на севере, западе и центре Сумщины, курс – юго-западный.
19:25, 01 января

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

19:05, 01 января

Вражеские ударные БпЛА в центре Харьковщины, курс – западный/юго-восточный.

18:40, 01 января

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

 