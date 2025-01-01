Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой удара
Россия продолжает терроризировать Украину атаками. Вечером 1 января она снова запустила "Шахеды".
Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Куда движутся вражеские ударные БпЛА, следите на 24 Канале.
Где движутся "Шахеды"
Ударные БпЛА в направлении Сум с юга. Вражеский ударный БпЛА в направлении Прилук с северо-востока. Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. Вражеские ударные БпЛА в центре Харьковщины, курс – западный/юго-восточный. Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Обновления по движению вражеских ударных БпЛА
Где объявлена воздушная тревога
Обновления по движению вражеских ударных БпЛА
Ударные БпЛА в направлении Сум с юга.
Вражеский ударный БпЛА в направлении Прилук с северо-востока.
Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Вражеские ударные БпЛА в центре Харьковщины, курс – западный/юго-восточный.
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.