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24 Канал Новости Украины Россияне снова запустили "Шахеды" по Украине: в каких регионах угроза атаки
9 июля, 19:06
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Россияне снова запустили "Шахеды" по Украине: в каких регионах угроза атаки

Ирина Марцияш

Российская армия вечером 9 июля запустила по Украине БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны раздается воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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19:00, 09 июля

"Шахеды" на севере и в центре Черниговщины – курсом на Чернигов!

18:51, 09 июля

  • Новая группа вражеских БпЛА из Брянской области России на север Сумщины и Черниговщины!
  • Группа "Шахедов" на севере Черниговщины – курсом на юго-запад.
18:33, 09 июля

БпЛА на севере Черниговщины – курс на юг.

18:09, 09 июля

Группа вражеских БпЛА из Брянской области на север Сумщины и Черниговщины!