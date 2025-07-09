Россияне снова запустили "Шахеды" по Украине: в каких регионах угроза атаки

Российская армия вечером 9 июля запустила по Украине БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны раздается воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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