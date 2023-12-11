Россияне запустили несколько групп "Шахедов" из Крыма: во многих областях – воздушная тревога

О том, что дроны-камикадзе летят в Украину, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Первое сообщение об угрозе появилось около 19:00. И поначалу угроза была для Юга Украины.
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Воздушные силы предупредили о "Шахедах"
21:10
Корреспонденты Суспильного пишут, что в Одесском районе раздались взрывы.21:06
Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" летят в направлении Кропивницкого.21:01
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района не покидать безопасные места для отбоя воздушной тревоги. Он подчеркнул, что это важно.21:00
Повітряні сили зазначили, що загроза застосування ударних БпЛА на Вінниччині та Черкащині.20:59
Воздушную тревогу объявили в Винницкой области.20:51
В Одесской области раздаются взрывы. Вероятно, работает ППО по "Шахедам".20:44
Воздушные силы предупредили, что несколько групп "Шахедов" приближаются к Одессе с северо-западного направления. А еще несколько групп из Черного моря двигаются в направлении Залива. Кроме того, несколько групп "Шахедов" в Кировоградской области и двигаются в северо-западном направлении.20:37
Воздушную тревогу объявили в Черкасской области.20:20
Воздушная тревога в Кировоградской области.19:46
Воздушные силы пишут: "Очередная группа "Шахедов" из Херсона в направлении Николаева!"19:41
Воздушная тревога была объявлена также на Днепропетровщине и Донетчине.19:40
Воздушные силы предупреждают, что группа "шахедов" на границе Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областей. Она двигается на север.19:36
Воздушная тревога была объявлена также в Запорожье.19:31
Воздушная тревога была объявлена в Одесской области.19:30
Воздушные силы предупредили, что "Шахед" из Николаева двигается в направлении Одесщины.19:18
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины – Николаевской и Херсонской.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 19:18 / Скриншот карты18:52
В воздушных силах уточнили, что зафиксировали пуски нескольких групп "Шахедов" из Крыма. Их направление движения – на Одесскую область. В то же время, следует быть готовыми к тому, что они могут изменять свое направление движения. Украинцев призывают следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.18:43
В Воздушных силах отметили, что "Шахед" Николаевской области. Добавили, что его направление движения – на запад.
Внимание! Если в вашей области прозвучала воздушная тревога – немедленно отправляйтесь к укрытию. Оставайтесь там, пока не объявят отбой воздушной тревоги. Это может уберечь вам жизнь, ведь во время боевой работы по воздушным целям могут падать обломки.
Атака в ночь на 11 декабря: что известно о работе ПВО
- Утром 11 декабря в Воздушных силах ВСУ подвели итоги работы вечером 10 декабря и ночью 11 декабря. Отмечают, что в ночь на 11 декабря враг атаковал Украину "Шахедами" из оккупированного Крыма, районы пусков – Чауда и Бельбек.
- Всего Воздушные силы зафиксировали пуски сразу 18 дронов-камикадзе. Все "Шахеды" удалось уничтожить противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство из них – в Николаевской области. Успешно по мопедам отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
- Также около 4 утра враг атаковал Киевскую область. Оккупанты запустили сразу же восемь баллистических ракет. Атаку совершили с северного направления, Брянской области России.
- В Воздушных силах отмечают, что все восемь целей удалось уничтожить зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".