Россияне запустили несколько групп "Шахедов" из Крыма: во многих областях – воздушная тревога

Российские военные вечером 11 декабря запустили по Украине дроны-камикадзе. Известно, что летят они с полуострова Крым. Рассказываем, какие регионы под угрозой атаки "Шахедами".

О том, что дроны-камикадзе летят в Украину, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Первое сообщение об угрозе появилось около 19:00. И поначалу угроза была для Юга Украины.

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Воздушные силы предупредили о "Шахедах"

Корреспонденты Суспильного пишут, что в Одесском районе раздались взрывы.Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" летят в направлении Кропивницкого.Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района не покидать безопасные места для отбоя воздушной тревоги. Он подчеркнул, что это важно.Повітряні сили зазначили, що загроза застосування ударних БпЛА на Вінниччині та Черкащині.Воздушную тревогу объявили в Винницкой области.В Одесской области раздаются взрывы. Вероятно, работает ППО по "Шахедам".Воздушные силы предупредили, что несколько групп "Шахедов" приближаются к Одессе с северо-западного направления. А еще несколько групп из Черного моря двигаются в направлении Залива. Кроме того, несколько групп "Шахедов" в Кировоградской области и двигаются в северо-западном направлении.Воздушную тревогу объявили в Черкасской области.Воздушная тревога в Кировоградской области.Воздушные силы пишут: "Очередная группа "Шахедов" из Херсона в направлении Николаева!"Воздушная тревога была объявлена также на Днепропетровщине и Донетчине.Воздушные силы предупреждают, что группа "шахедов" на границе Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областей. Она двигается на север.Воздушная тревога была объявлена также в Запорожье.Воздушная тревога была объявлена в Одесской области.Воздушные силы предупредили, что "Шахед" из Николаева двигается в направлении Одесщины.Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины – Николаевской и Херсонской.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 19:18 / Скриншот карты

В воздушных силах уточнили, что зафиксировали пуски нескольких групп "Шахедов" из Крыма. Их направление движения – на Одесскую область. В то же время, следует быть готовыми к тому, что они могут изменять свое направление движения. Украинцев призывают следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.В Воздушных силах отметили, что "Шахед" Николаевской области. Добавили, что его направление движения – на запад.

Внимание! Если в вашей области прозвучала воздушная тревога – немедленно отправляйтесь к укрытию. Оставайтесь там, пока не объявят отбой воздушной тревоги. Это может уберечь вам жизнь, ведь во время боевой работы по воздушным целям могут падать обломки.

Атака в ночь на 11 декабря: что известно о работе ПВО