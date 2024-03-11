Оккупанты снова запустили дроны-камикадзе: в каких областях угроза атаки "Шахедами"
11 марта 2024, 22:18Читати новину українською
Российские военные продолжают терроризировать украинцев. Поздно вечером 11 марта враг в очередной раз запустил дроны-камикадзе, чтобы атаковать мирное население нашего государства.
Первые сообщения о вражеских БПЛА начали поступать около 21:10 от Воздушных сил. В роде войск предупреждали украинцев об угрозе с неба. Рассказываем, в каких областях воздушная тревога и что известно об атаке "Шахедами".
Читайте также Сегодня ночью россияне поменяли тактику, – Кипер предупредил одесситов об опасности
Россияне снова атакуют "Шахедами"
- БПЛА с западной части Кировоградской области заходят на Виннитчину, курс северный;
- БПЛА на границе Николаевской, Одесской и Кировоградской областей в направлении Винницкой области;
- Несколько групп БПЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный, через Одесскую область;
- Еще несколько групп БПЛА с юго-запада и и юго-востока Днепропетровской области движутся в направлении Днепра;
- БПЛА с Кировоградщины зашли в Черкасскую область, курсом на Белую Церковь.
- БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный;
- Несколько групп БПЛА из Николаевской области зашли в Кировоградскую область, курс северный;
- Новая группа БПЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный.