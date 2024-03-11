Оккупанты снова запустили дроны-камикадзе: в каких областях угроза атаки "Шахедами"

Российские военные продолжают терроризировать украинцев. Поздно вечером 11 марта враг в очередной раз запустил дроны-камикадзе, чтобы атаковать мирное население нашего государства.

Первые сообщения о вражеских БПЛА начали поступать около 21:10 от Воздушных сил. В роде войск предупреждали украинцев об угрозе с неба. Рассказываем, в каких областях воздушная тревога и что известно об атаке "Шахедами".

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Россияне снова атакуют "Шахедами"

БПЛА с западной части Кировоградской области заходят на Виннитчину, курс северный;

БПЛА на границе Николаевской, Одесской и Кировоградской областей в направлении Винницкой области;

Несколько групп БПЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный, через Одесскую область;

Еще несколько групп БПЛА с юго-запада и и юго-востока Днепропетровской области движутся в направлении Днепра;

БПЛА с Кировоградщины зашли в Черкасскую область, курсом на Белую Церковь.

БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный;

Несколько групп БПЛА из Николаевской области зашли в Кировоградскую область, курс северный;

Новая группа БПЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный.

Воздушные силы уточняют информацию:Воздушная тревога также в Винницкой области.Воздушную тревогу объявили также в Черкасской области.Воздушные силы рассказали, что известно об остальных "Шахедах":

Воздушные силы уточнили: "Относительно движения БПЛА: БПЛА в западной части Николаевщины движутся в направлении Одесской области, курс западный".Отбой воздушной тревоги на Харьковщине.По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, а также Харьковской области.Воздушные силы предупреждают, что очередная группа БПЛА на юге Николаевской области. И что их курс – северо-западный.Поступило сообщение от Воздушных сил ВСУ, что БПЛА, которые двигались на Кривой Рог, свое направление изменили. И что они заходят в Николаевскую область и держат западный курс. Также еще несколько групп БПЛА фиксируют на границе Днепропетровской и Херсонской областей. Они также заходят на Николаевщину и держатся западного курса.Воздушные силы пишут, что БПЛА с Херсонщины движется в направлении Кривого Рога.