"Шахеды" атакуют Украину, тревога уже на Киевщине: где сейчас есть опасность
Российская армия продолжает террор украинских городов. Так, вечером 11 июля в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки ударными дронами типа "Шахед".
Об угрозе применения на направления движения дронов-камикадзе сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем соблюдать правила безопасности и направляться в укрытие в случае объявления тревоги в вашей области.
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В каких направлениях летят "Шахеды"?
БпЛА в северо-западном районе Харьковщины курсом на юг. Угроза применения ударных дронов для Киевщины. Угроза применения ударных дронов для Полтавской области. Вражеские БпЛА движутся на север Черниговщины
БпЛА в северо-западном районе Харьковщины курсом на юг.
Угроза применения ударных дронов для Киевщины.
Угроза применения ударных дронов для Полтавской области.
Вражеские БпЛА движутся на север Черниговщины