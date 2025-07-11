Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Шахеды" атакуют Украину, тревога уже на Киевщине: где сейчас есть опасность
11 июля, 19:44
3

"Шахеды" атакуют Украину, тревога уже на Киевщине: где сейчас есть опасность

Дария Черныш

Российская армия продолжает террор украинских городов. Так, вечером 11 июля в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки ударными дронами типа "Шахед".

Об угрозе применения на направления движения дронов-камикадзе сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем соблюдать правила безопасности и направляться в укрытие в случае объявления тревоги в вашей области.

Смотрите также Россия средь бела дня атаковала Одессу: повреждено админздание, конюшня, дома, есть пострадавшие

В каких направлениях летят "Шахеды"?

19:57, 11 июля

БпЛА в северо-западном районе Харьковщины курсом на юг.

19:30, 11 июля

  • БпЛА на севере Полтавщины, движутся на юг,
  • Группа БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
19:25, 11 июля

Угроза применения ударных дронов для Киевщины.

19:13, 11 июля

Угроза применения ударных дронов для Полтавской области.

18:15, 11 июля

Вражеские БпЛА движутся на север Черниговщины

 

 