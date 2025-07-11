"Шахеды" атакуют Украину, тревога уже на Киевщине: где сейчас есть опасность

Российская армия продолжает террор украинских городов. Так, вечером 11 июля в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки ударными дронами типа "Шахед".

Об угрозе применения на направления движения дронов-камикадзе сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем соблюдать правила безопасности и направляться в укрытие в случае объявления тревоги в вашей области.

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В каких направлениях летят "Шахеды"?