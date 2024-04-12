Россия атакует Украину "Шахедами": в ряде областей звучит тревога

Россияне поздно вечером 11 апреля запустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей раздавался сигнал воздушной тревоги.

В первую очередь угроза существовала для южного и центрального регионов нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге ночью

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