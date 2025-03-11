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24 Канал Новости Украины Враг снова запустил "Шахеды": какие области Украины под угрозой атаки
11 марта, 19:44
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Враг снова запустил "Шахеды": какие области Украины под угрозой атаки

Ирина Марцияш

Вражеские силы вечером 11 марта запустили по Украине свои ударные беспилотники. Из-за этого в ряде регионов распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда направляются вражеские дроны

19:40, 11 марта

Харьков – угроза применения врагом ударных БпЛА!

19:29, 11 марта

Херсонская и Николаевская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!

19:14, 11 марта

Днепр - угроза применения врагом ударных БпЛА!

18:33, 11 марта

Донецкая, Харьковская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!

18:28, 11 марта

Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения врагом ударных БпЛА!

17:40, 11 марта

Дополнительные пуски БпЛА с аэродрома "Халино", пишут в мониторинговых пабликах.

17:24, 11 марта

Мониторинговые каналы сообщают, что отмечены пуски БпЛА типа Shahed из Миллерово.