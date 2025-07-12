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24 Канал Новости Украины Состоялись пуски "Шахедов", тревога в Киеве: куда летят дроны
12 июля, 17:18
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Состоялись пуски "Шахедов", тревога в Киеве: куда летят дроны

Дария Черныш

Днем 12 июля Россия снова начала атаковать украинские города. Из-за угрозы применения дронов типа "Шахед" в нескольких регионах объявлена воздушная тревога.

О пусках дронов-камикадзе, направление движения и угрозу для областей сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Направляйтесь в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

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В каких направлениях движутся "Шахеды"?

 

 

18:02, 12 июля

  • БпЛА в северной и восточной части Житомирщины, курс западный
  • БпЛА в направлении Киева, с северо-востока.
17:27, 12 июля

БПЛА севернее Киева движется западным курсом.

17:25, 12 июля

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.

17:05, 12 июля

Тревога на Киевщине

БпЛА движется с Черниговщины курсом на Киевщину.

16:38, 12 июля

"Шахед" движется на Чернигов.

16:24, 12 июля

Угроза для Черниговщины. БпЛА летит мимо Мену, Сновск на юго-запад.

15:41, 12 июля

БПЛА движутся на севере Черниговщины в районе Новгород - Северского.

А также на Сумщине в районе Дубовязовки.

14:57, 12 июля

Состоялся запуск Шахедов с северного направления

Воздушные силы пишут, что группа ударных БпЛА движется на Сумы.

 