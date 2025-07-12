Состоялись пуски "Шахедов", тревога в Киеве: куда летят дроны

Днем 12 июля Россия снова начала атаковать украинские города. Из-за угрозы применения дронов типа "Шахед" в нескольких регионах объявлена воздушная тревога.

О пусках дронов-камикадзе, направление движения и угрозу для областей сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Направляйтесь в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

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В каких направлениях движутся "Шахеды"?