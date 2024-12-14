Над Украиной снова зафиксированы "Шахеды": тревога достигла Киева

Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. Вечером 13 декабря Воздушные силы предупредили о движении "Шахедов".

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Куда движутся российские беспилотники, следите в материале 24 Канала.

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Куда движутся "Шахеды"