Над Украиной снова зафиксированы "Шахеды": тревога достигла Киева
Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. Вечером 13 декабря Воздушные силы предупредили о движении "Шахедов".
Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Куда движутся российские беспилотники, следите в материале 24 Канала.
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Куда движутся "Шахеды"
Отбой на Харьковщине. Отбой на Запорожье. Движение ударных БпЛА: Тревога на Киевщине. Пуск КАБ вражеской тактической авиацией на Запорожскую область. Отбои в Николаевской и Одесской областях. Обновление движения удаленных дронов: Тревогу объявили на Запорожье. Тревога на Черниговщине. Опять тревога на Житомирщине. Отбои на Житомирщине и Киевщине. Чуть ранее отменили тревогу в Киеве. В Винницкой области объявили воздушную тревогу. Воздушная тревога распространилась на Житомирскую область. Вражеский БпЛА зафиксировали на Киевщине, "Шахед" движется в направлении населенного пункта Васильков. Киев – находитесь в укрытиях, Ударный БпЛА мимо Броваров в направлении Киева. Ударный БпЛА курсом на Броварской район Киевской области. Черкассы – БпЛА в направлении города. Чернигов – группа БпЛА в направлении города! Одесская область – возможна работа ПВО по разведывательному БпЛА. Ударный БпЛА из Черниговской области летит курсом на Броварской район Киевской области. Группа БпЛА сейчас в Киевской области, в Бориспольском районе. Кременчуг – вражеский БпЛА с востока в направлении города. Несколько групп БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину. Группа вражеских БПЛА на Харьковщине, курс – западный. Опять угроза ударных БПЛА на Сумщине. Отбой угрозы, Вражеский БПЛА с Полтавщины движется на Киевщину, в частности на Яготин. Вражеский БПЛА с севера в направлении Днепра. БПЛА летит с Полтавщины на Днепропетровщину. Вражеский БПЛА на Сумщине движется курсом на Черниговщину. Полтава! Вражеский БПЛА с севера в направлении города! Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА для Полтавщины.
Где сейчас вражеские дроны
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Куда летят БпЛА
Актуальное движение "Шахедов"
Где сейчас дроны
Обновление информации о вражеских ударных БпЛА
Карта воздушных тревог
– Воздушные силы.
Где движутся вражеские БПЛА
– ВС.
Отбой на Харьковщине.
Отбой на Запорожье.
Движение ударных БпЛА:
Тревога на Киевщине.
Пуск КАБ вражеской тактической авиацией на Запорожскую область.
Отбои в Николаевской и Одесской областях.
Обновление движения удаленных дронов:
Тревогу объявили на Запорожье.
Тревога на Черниговщине.
Опять тревога на Житомирщине.
Отбои на Житомирщине и Киевщине. Чуть ранее отменили тревогу в Киеве.
В Винницкой области объявили воздушную тревогу.
Воздушная тревога распространилась на Житомирскую область.
Вражеский БпЛА зафиксировали на Киевщине, "Шахед" движется в направлении населенного пункта Васильков.
Киев – находитесь в укрытиях,
Ударный БпЛА мимо Броваров в направлении Киева.
Ударный БпЛА курсом на Броварской район Киевской области.
Черкассы – БпЛА в направлении города.
Чернигов – группа БпЛА в направлении города!
Одесская область – возможна работа ПВО по разведывательному БпЛА.
Ударный БпЛА из Черниговской области летит курсом на Броварской район Киевской области.
Группа БпЛА сейчас в Киевской области, в Бориспольском районе.
Кременчуг – вражеский БпЛА с востока в направлении города.
Несколько групп БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
Группа вражеских БПЛА на Харьковщине, курс – западный.
Опять угроза ударных БПЛА на Сумщине.
Отбой угрозы,
Вражеский БПЛА с Полтавщины движется на Киевщину, в частности на Яготин.
Вражеский БПЛА с севера в направлении Днепра.
БПЛА летит с Полтавщины на Днепропетровщину.
Вражеский БПЛА на Сумщине движется курсом на Черниговщину.
Полтава! Вражеский БПЛА с севера в направлении города!
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА для Полтавщины.