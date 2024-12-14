Над Украиной снова зафиксированы "Шахеды": тревога достигла Киева

14 декабря 2024, 00:29
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Автор: Маргарита Волошина, София Рожик

Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. Вечером 13 декабря Воздушные силы предупредили о движении "Шахедов".

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Куда движутся российские беспилотники, следите в материале 24 Канала.

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Куда движутся "Шахеды"

05:38, 14 декабря

Отбой на Харьковщине.

05:05, 14 декабря

Отбой на Запорожье.

05:02, 14 декабря

Актуальная карта тривог

05:00, 14 декабря

Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА на Киевщине курсом на Белую Церковь.
  • БпЛА с Черкасской и Черниговской областей на Киевщину.
  • Группа БпЛА на Черкасщине в юго-западном направлении.
  • Группа БпЛА на Полтавщине.
  • Несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину.
04:18, 14 декабря

Тревога на Киевщине.

04:01, 14 декабря

Пуск КАБ вражеской тактической авиацией на Запорожскую область.

04:00, 14 декабря

Отбои в Николаевской и Одесской областях.

03:57, 14 декабря

Обновление движения удаленных дронов:

  • БпЛА на Житомирщине курсом на Житомир.
  • БпЛА из Одесской области на Виннитчину.
  • Несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
  • Группа БпЛА на Харьковщине курсом на юг.
  • БпЛА с Полтавщины на Черкасщину.
03:53, 14 декабря

Тревогу объявили на Запорожье.

03:34, 14 декабря

Тревога на Черниговщине.

03:26, 14 декабря

Опять тревога на Житомирщине.

03:10, 14 декабря

Отбои на Житомирщине и Киевщине. Чуть ранее отменили тревогу в Киеве.

02:42, 14 декабря

В Винницкой области объявили воздушную тревогу.

01:45, 14 декабря

Где сейчас вражеские дроны

  • БпЛА на Киевщине курсом на Житомирщину.
  • Несколько групп БпЛА в Черкасской области в юго-западном направлении.
  • БпЛА на Николаевщине.
01:34, 14 декабря

Воздушная тревога распространилась на Житомирскую область.

01:28, 14 декабря

Вражеский БпЛА зафиксировали на Киевщине, "Шахед" движется в направлении населенного пункта Васильков.

01:17, 14 декабря

Киев – находитесь в укрытиях,
– говорится в сообщении Воздушных сил.

01:11, 14 декабря

Ударный БпЛА мимо Броваров в направлении Киева.

00:42, 14 декабря

Куда летят БпЛА

  • Несколько групп БпЛА на востоке Киевщины в юго-западном направлении.
  • Несколько групп БпЛА с Полтавщины на Черкасщину.
  • Группа БпЛА с Кировоградщины на Николаевщину.
  • БпЛА с Полтавщины на Харьковщину.
  • Несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
  • БпЛА с Кировоградщины на Черкасщину.
00:03, 14 декабря

Актуальное движение "Шахедов"

  • БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
  • БпЛА с Черкасской области на Киевщину.
  • БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину.
  • БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину.
  • БпЛА на Кировоградщине в юго-западном направлении.
23:44, 13 декабря

Ударный БпЛА курсом на Броварской район Киевской области.

23:42, 13 декабря

Черкассы – БпЛА в направлении города.

23:18, 13 декабря

Чернигов – группа БпЛА в направлении города!

22:57, 13 декабря

Одесская область – возможна работа ПВО по разведывательному БпЛА.

22:52, 13 декабря

Где сейчас дроны

  • БпЛА на Киевщине курсом на Житомирщину.
  • Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
  • БпЛА с Черкасской области на Киевщину.
  • Несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
  • Группа БпЛА на севере Днепропетровщины, курс западный.
  • Группа БпЛА на юге Харьковщины, курс западный.
  • БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину.
22:23, 13 декабря

Ударный БпЛА из Черниговской области летит курсом на Броварской район Киевской области.

22:21, 13 декабря

Группа БпЛА сейчас в Киевской области, в Бориспольском районе.

22:11, 13 декабря

Кременчуг – вражеский БпЛА с востока в направлении города.

22:03, 13 декабря

Обновление информации о вражеских ударных БпЛА

  • Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
  • Несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
  • Группа БпЛА на Полтавщине курсом на Кировоградщину.
  • Несколько групп БпЛА на Харьковщине в юго-западном направлении.
  • БпЛА на Черкасщине, курс западный.
  • БпЛА на востоке Кировоградской области.
21:52, 13 декабря

Карта воздушных тревог

21:32, 13 декабря

  • Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
  • Несколько групп БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
  • Несколько групп БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.
  • БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину.
  • Несколько групп БпЛА на востоке Харьковщины, курс западный.
  • БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей.
  • БпЛА на востоке Кировоградщины в юго-западном направлении.
21:25, 13 декабря

  • БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении,
  • несколько групп БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину,
  • БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину,
  • на Днепропетровщине, курс западный,
  • на востоке Харьковщины, курс западный.
20:30, 13 декабря

  • Группа БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
  • Группа БПЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс западный.
  • БПЛА на Харьковщине, курс западный.
19:13, 13 декабря

Несколько групп БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

19:13, 13 декабря

Группа вражеских БПЛА на Харьковщине, курс – западный.

19:04, 13 декабря

Опять угроза ударных БПЛА на Сумщине.

18:13, 13 декабря

Отбой угрозы,
– Воздушные силы.

17:38, 13 декабря

Вражеский БПЛА с Полтавщины движется на Киевщину, в частности на Яготин.

17:10, 13 декабря

Вражеский БПЛА с севера в направлении Днепра.

17:04, 13 декабря

Где движутся вражеские БПЛА

  • на юге Черниговщины курсом на запад,
  • на Полтавщине курсом на Полтаву,
  • на севере Днепропетровщины в южном направлении.
16:50, 13 декабря

БПЛА летит с Полтавщины на Днепропетровщину.

16:44, 13 декабря

Вражеский БПЛА на Сумщине движется курсом на Черниговщину.

16:27, 13 декабря

Полтава! Вражеский БПЛА с севера в направлении города!
– ВС.

16:18, 13 декабря

Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА для Полтавщины.