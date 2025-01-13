Россия атакует Украину "Шахедами" и баллистикой: какие области под угрозой удара
Россия вечером 13 января снова терроризирует "Шахедами" Украину, а также баллистикой. Поэтому ряд областей Воздушные силы предупреждают об опасности.
Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие". 24 Канал следит, куда движутся российские беспилотники.
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Где летят БпЛА
Снова скоростная цель через Сумской район. Группа ударных БпЛА на Харьковщине. Направление движения юго-западное. В Сумах прогремели взрывы. Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления! С северного направления: С юга: Новые группы ударных БпЛА через Херсонскую область заходят на Николаевщину. Несколько групп ударных БпЛА из Сумщины движутся в направлении Черниговщины.
– Воздушные силы.
Где объявлена воздушная тревога
Движение вражеских ударных БпЛА:
Снова скоростная цель через Сумской район.
Группа ударных БпЛА на Харьковщине. Направление движения юго-западное.
В Сумах прогремели взрывы.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!
С северного направления:
С юга:
Новые группы ударных БпЛА через Херсонскую область заходят на Николаевщину.
Несколько групп ударных БпЛА из Сумщины движутся в направлении Черниговщины.