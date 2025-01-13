Россия атакует Украину "Шахедами" и баллистикой: какие области под угрозой удара

Россия вечером 13 января снова терроризирует "Шахедами" Украину, а также баллистикой. Поэтому ряд областей Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие". 24 Канал следит, куда движутся российские беспилотники.

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