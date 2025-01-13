Россия атакует Украину "Шахедами" и баллистикой: какие области под угрозой удара

13 января 2025, 18:44
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Автор: София Рожик

Россия вечером 13 января снова терроризирует "Шахедами" Украину, а также баллистикой. Поэтому ряд областей Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие". 24 Канал следит, куда движутся российские беспилотники.

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Где летят БпЛА

 

 

 

19:00, 13 января

Снова скоростная цель через Сумской район.

18:53, 13 января

Группа ударных БпЛА на Харьковщине. Направление движения юго-западное.

18:47, 13 января

В Сумах прогремели взрывы.

18:45, 13 января

18:42, 13 января

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!
– Воздушные силы.

18:35, 13 января

Где объявлена воздушная тревога

18:10, 13 января

  • Из Черниговской и Черкасской областей – в направлении Киевской области.
  • Через Николаевскую область (район Вознесенска) в направлении Одесской области
17:26, 13 января

Движение вражеских ударных БпЛА:

С северного направления:

  • БПЛА на юге Сумщины. Направление движения юго-западное;
  • БпЛА в центре и на юге Черниговщины, курс юго-западный курс юго-западный;
  • БпЛА на севере Полтавщины, направление западное.

С юга:

  • БпЛА через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.
16:47, 13 января

Новые группы ударных БпЛА через Херсонскую область заходят на Николаевщину.

16:27, 13 января

Несколько групп ударных БпЛА из Сумщины движутся в направлении Черниговщины.