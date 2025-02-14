Россия снова атакует Украину "Шахедами": для каких областей существует угроза удара

21:16, 14 февраля

Мониторы предупреждают об атаке 70+ ударными и имитационными БпЛА этой ночью, при условии, если новых пусков больше не будет.

Сейчас пуски были с аэродромов "Орел", "Приморско-Ахтарск", "Миллерово" и военного полигона "Чауда".