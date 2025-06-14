"Шахеды" снова летят над Украиной: в каких областях тревога
Вечером 14 июня Россия в очередной раз запустила ударные дроны по Украине.
24 Канал собирает информацию от Воздушных сил и мониторинговых каналов. Если в вашем регионе тревога – не пренебрегайте безопасностью, пройдите в укрытие!
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Где летят "Шахеды" вечером 14 июня и где тревога
Мониторы пишут, что много "Шахедов" заходят через Сумщину. Об этом предупредили ВС.
Дрон над Запорожьем
Где сейчас тревога в Украине
ВС о движении "Шахедов"
Мониторы пишут, что много "Шахедов" заходят через Сумщину.
Об этом предупредили ВС.