"Шахеды" снова летят над Украиной: в каких областях тревога

Вечером 14 июня Россия в очередной раз запустила ударные дроны по Украине.

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Где летят "Шахеды" вечером 14 июня и где тревога