Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": для каких областей существует угроза удара

Россия вечером 15 апреля снова запустила ударные беспилотники. Воздушные силы предупреждают об опасности для ряда областей.

Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где движутся вражеские "Шахеды", следите на 24 Канал.

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Где летят "Шахеды"