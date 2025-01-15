УКР РУС
15 января 2025, 20:58
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Россияне запустили "Шахеды": в каких регионах сирены

Ирина Чеботникова

Вечером 15 января, после массированной утренней атаки враг снова запустил "Шахеды". 24 Канал расскажет, где летят российские дроны и в каких областях тревога.

Вечером 15 января были взрывы в Харькове. ВС писали, что на область идут ударные беспилотники.

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Атака "Шахедами" вечером 15 января

21:42, 15 января

  • БПЛА в юго-западной части Харьковщины, курс западный.
  • БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс западный.
  • БПЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.
  • БПЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
21:03, 15 января

Дроны начинают двигаться в центр Украины

БПЛА в южной и центральной частях Харьковщины, курсом на Полтавщину и Днепропетровщину.

20:50, 15 января

Где в Украине тревога

Пока что она охватила северо-восточные области.

Смотрите интерактивную карту:

20:12, 15 января

ВС о движении "Шахедов"

  • Донецкая, Харьковская области - угроза ударных БпЛА
  • БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс западный.
  • БпЛА севернее и восточнее Харькова, курс южный.
     
20:06, 15 января

БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.

19:49, 15 января

Сумская область - угроза ударных БпЛА.

19:31, 15 января

Херсонская, Николаевская области - угроза ударных БпЛА.