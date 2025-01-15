Россияне запустили "Шахеды": в каких регионах сирены
Вечером 15 января, после массированной утренней атаки враг снова запустил "Шахеды". 24 Канал расскажет, где летят российские дроны и в каких областях тревога.
Вечером 15 января были взрывы в Харькове. ВС писали, что на область идут ударные беспилотники.
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Атака "Шахедами" вечером 15 января
БПЛА в южной и центральной частях Харьковщины, курсом на Полтавщину и Днепропетровщину. Пока что она охватила северо-восточные области. Смотрите интерактивную карту: БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину. Сумская область - угроза ударных БпЛА. Херсонская, Николаевская области - угроза ударных БпЛА.
Дроны начинают двигаться в центр Украины
Где в Украине тревога
ВС о движении "Шахедов"
БПЛА в южной и центральной частях Харьковщины, курсом на Полтавщину и Днепропетровщину.
Пока что она охватила северо-восточные области.
Смотрите интерактивную карту:
БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину.
Сумская область - угроза ударных БпЛА.
Херсонская, Николаевская области - угроза ударных БпЛА.