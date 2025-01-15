Россияне запустили "Шахеды": в каких регионах сирены

Вечером 15 января, после массированной утренней атаки враг снова запустил "Шахеды". 24 Канал расскажет, где летят российские дроны и в каких областях тревога.

Вечером 15 января были взрывы в Харькове. ВС писали, что на область идут ударные беспилотники.

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Атака "Шахедами" вечером 15 января