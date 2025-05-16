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24 Канал Новости Украины Украина снова под атакой "Шахедов": где раздается тревога
17 мая, 00:12
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Украина снова под атакой "Шахедов": где раздается тревога

Анастасия Диденко

Россия ночью 16 мая снова атаковала Украину ударными дронами. В ряде регионов страны раздается воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. 

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Что известно об атаке "Шахедами"

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00:27, 17 мая

БпЛА направляется в направлении Нежина.

00:08, 17 мая

Несколько групп БпЛА через Сумскую область направляются курсом на Черниговщину.

00:02, 17 мая

Сумщина – угроза применения россиянами ударных БпЛА.