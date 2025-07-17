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24 Канал Новости Украины Украина снова под атакой российских "Шахедов": где сейчас существует опасность
17 июля, 22:01
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Украина снова под атакой российских "Шахедов": где сейчас существует опасность

Дарья Смородская

Российская армия запустила ударные дроны по Украине, продолжая террор гражданского населения. В случае движения дронов к вашему региону рекомендуем находиться в безопасных местах.

О том, где сейчас пролетают российские "Шахеды" 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Где движутся вражеские "Шахеды"?

В Украине объявлена воздушная тревога: актуальная карта

 
22:30, 17 июля

Запорожская область – угроза применения авиационных средств поражения.

22:29, 17 июля

В Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях – активность разведывательных БпЛА. Их сбивает ПВО.

22:03, 17 июля

БпЛА в Харьковской области – курсом на север.

21:54, 17 июля

  • БПЛА на востоке Днепропетровщины – курсом на северо-западное направление, на Павлоград.
  • БпЛА в Донецкой области, в районе Краматорска – курсом на север.
21:44, 17 июля

Днепропетровская область – угроза приминения ударных БпЛА с востока.