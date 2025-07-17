Украина снова под атакой российских "Шахедов": где сейчас существует опасность

Российская армия запустила ударные дроны по Украине, продолжая террор гражданского населения. В случае движения дронов к вашему региону рекомендуем находиться в безопасных местах.

О том, где сейчас пролетают российские "Шахеды" 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Смотрите также Россия с ночи атаковала Украину "Шахедами": какие последствия вражеского террора Где движутся вражеские "Шахеды"? В Украине объявлена воздушная тревога: актуальная карта 22:30, 17 июля Запорожская область – угроза применения авиационных средств поражения. 22:29, 17 июля В Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях – активность разведывательных БпЛА. Их сбивает ПВО. 22:03, 17 июля БпЛА в Харьковской области – курсом на север. 21:54, 17 июля БПЛА на востоке Днепропетровщины – курсом на северо-западное направление, на Павлоград.

БпЛА в Донецкой области, в районе Краматорска – курсом на север. 21:44, 17 июля Днепропетровская область – угроза приминения ударных БпЛА с востока.