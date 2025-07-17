17 июля, 22:01
Украина снова под атакой российских "Шахедов": где сейчас существует опасность
Российская армия запустила ударные дроны по Украине, продолжая террор гражданского населения. В случае движения дронов к вашему региону рекомендуем находиться в безопасных местах.
О том, где сейчас пролетают российские "Шахеды" 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
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Где движутся вражеские "Шахеды"?
В Украине объявлена воздушная тревога: актуальная карта
22:30, 17 июля
Запорожская область – угроза применения авиационных средств поражения.
22:29, 17 июля
В Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях – активность разведывательных БпЛА. Их сбивает ПВО.
22:03, 17 июля
БпЛА в Харьковской области – курсом на север.
21:54, 17 июля
- БПЛА на востоке Днепропетровщины – курсом на северо-западное направление, на Павлоград.
- БпЛА в Донецкой области, в районе Краматорска – курсом на север.
21:44, 17 июля
Днепропетровская область – угроза приминения ударных БпЛА с востока.